Cairo, al via i lavori di ripristino della pavimentazione in porfido nel centro storico (FOTO)

Sistemazione e manutenzione della pavimentazione del centro storico. I lavori sono iniziati questa mattina da via dei Portici.

Come riportato dalla nostra redazione, lo scorso mese di marzo, il Comune di Cairo Montenotte aveva ottenuto un contributo da 100.000,00 euro concesso con Decreto del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza delle strade, a sostegno della pubblica viabilità anche pedonale.

La giunta Lambertini aveva deliberato tre interventi: la realizzazione giunti del Ponte Italia 61 (già effettuata), la chiusura di buche e rappezzi stradali sulla viabilità comunale e la sistemazione della pavimentazione in porfido nel centro storico.