Incidente mortale in porto a Savona: due ore di sciopero nelle prime ore del turno per i lavoratori di Genova

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Genova hanno proclamato per tutti il lavoratori 2 ore di sciopero a partire dalle prime due ore del primo turno per tutti i turni della giornata e per i lavoratori ad orario spezzato le prime due ore, della giornata lavorativa, nel porto di Genova domani venerdì 19 luglio.

"Tale proclamazione è fatta per motivi di sicurezza in relazione al gravissimo incidente mortale avvenuto presso lo scalo portuale di Savona che ha coinvolto un Marittimo a bordo di una nave. Denunciamo la scarsità di precauzioni per i lavoratori portuali e marittimi degli scali Genova e Savona. Riteniamo necessari che i controlli sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali siano aumentati" spiegano Ascheri e Poggi, FILT CGIL, Traverso e Rossi FIT- CISL e Gulli, Falvo UILTRASPORTI.