Il romeno Mircea Geoana è stato nominato Vice Segretario generale della NATO

Il Segretario Generale della NATO ha annunciato il 17 luglio la nomina di Mircea Geoana di Vice Segretario Generale tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell'Alleanza. L' ex capo del PSD romeno ha ricoperto in passato numerosi ruoli di altissimo livello. È stato Presidente del Senato della Romania, Ministro degli Esteri, Ambasciatore della Romania negli USA e non per ultimo attuale Presidente dell’ Aspen Romania.



A metà ottobre il suo nuovo incarico diventerà operativo nell'Alleanza Nord Atlantica.La nomina di Geoana è il più prestigioso ruolo mai ricoperto da un romeno in un’ organizzazione internazionale. Una nomina molto importante per la Romania e per l’Unione Europea in quanto Mircea Geoana sostituira l'attuale Vice Segretario Generale della Nato, l'americana Rose Gottemoeller.



Ricordiamo con piacere che a Geoana sono sempre piaciute la Costa Azzurra e l'Italia dove spesso si è recato per diletto e per lavoro.