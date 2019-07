Albenga, al via la X edizione del Palio Storico

Parte questa sera il Palio Storico di Albenga. Fervono i preparativi in tutto il Centro Storico – la magica cornice di questo evento che riporta la Città delle torri nel 1227 – si sistemano gli ultimi allestimenti, le cantine si preparano e i figuranti iniziano a “rispolverare” i loro abiti d’epoca.

Emozione, trepidazione e goliardia, questo si respira camminando tra le vie cittadine mentre sale sempre più l’attesa per assistere all’inizio di esibizioni e giochi.

Si parte dunque alle ore 19,00 quando, in Piazza San Michele arriveranno dei Quartieri che incontreranno il Podestà con il quale si recheranno in corteo in Piazza dei Leoni per incontrare con la sua corte il Legato Imperiale.

Insieme torneranno poi in Piazza San Michele (la piazza principale nella quale si svolgeranno, nel corso delle 4 serate, giochi, sfide, sfilate ed esibizioni) dove, alle 20,30 si darà il via alle gare intervallate, come ogni anno, da piccoli spettacoli con combattimenti, musici, giocolieri e mangiafuoco.

Da non perdere, inoltre l’appuntamento con i Falconieri del Re che si esibiranno questa sera anche in Piazza del Popolo allestita per coinvolgere anche i più piccoli con il Palio dei bambini.

Come rilevato, il filo conduttore di quest’anno saranno i giocolieri veri e propri protagonisti di quell'epoca storica. In Piazza San Michele intorno alle 23,15 si terrà la prima puntata della pantomima che intratterrà il pubblico anche nei giorni successivi.

Alle 23,45 si terminerà con il Gran spettacolo di musica e fuoco iniziato da Pyroetnico con la partecipazione a seguire di tutti gli artisti e i musicisti che si esibiranno per la festa finale.

Naturalmente Palio è questo e molto altro. Le cantine offriranno almeno un piatto realizzato con una ricetta medioevale, gli spettacoli itineranti e i figuranti animeranno tutte le vie e le piazze del Centro Storico coinvolgendo tutti gli avventori che vorranno partecipare.

Tutti pronti a seguire questo evento che, lo ricordiamo è anche “social”!

Ecco dove seguire tutti gli aggiornamenti:

Il programma della serata:

Giovedì 18

ore 19.00: Inizio Manifestazione. In Piazza San Michele arrivo dei Quartieri, incontro tra il Podestà e la sua corte con il Legato Imperiale;

ore 19.10: Partenza del Corteo da Piazza San Michele che alle 20.15 rientrerà in Piazza San Michele;

ore 19.30: in Piazza San Michele si terrà l’esibizione dei rapaci;

ore 20.30: inizio dei giochi in Piazza San Michele. Le gare saranno intervallate da piccoli spettacoli con combattimenti, musici, giocolieri e mangiafuoco. (ore 20.30 Abbatti le torri ore - 21.30 Famiglia medievale - ore 22.15 Tiro alla fune);

ore 22.00 : presentazione puelle;

ore 22,00 in Piazza del Popolo esibizione di rapaci con i falconieri;

ore 23.15: spettacolo fortemente scenografico che vede la partecipazione dei Quartieri (1°puntata);

ore 23,45: gran spettacolo di musica e fuoco iniziato da Pyroetnico ed a seguire tutti gli artisti e tutti i musicisti si esibiranno per la festa finale.