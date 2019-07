Albisola, si compatta la minoranza consiliare di Passione in Comune, capogruppo Baccino: "Siamo sempre più coesi e pronti a nuove sfide"

"In questi tranquilli giorni di mezza estate, tra sagre e vacanze, qualcuno scrive di dimissioni imminenti, di bracci destri, di registi occulti nella politica albisolese". Queste le parole del capogruppo della minoranza consiliare di Passione in Comune Marino Baccino e ad essere coinvolto è il consigliere comunale Roberto Buzio.

“Chi lo scrive? Non si sa - risponde Roberto Buzio ad un attacco su un sito online - e già questo dovrebbe far riflettere. Per trasparenza almeno una firma in calce al testo ci sarebbe stata bene. Inoltre mi sarei aspettato almeno di essere interpellato in quanto diretto interessato,invece nessuno lo ha fatto e la notizia è ovviamente senza fondamento".

“Putroppo ci siamo dovuti “abituare” a questo genere di azioni - aggiunge Baccino - uno stile lontano da quello che contraddistingue la nostra lista che per tutta la durata della campagna elettorale ha subito attacchi personali e di basso profilo. Quello che stupisce non sono le oggettive difficoltà personali dei singoli, ma il “giornalismo” che le asseconda”.

“Ogni provocazione e critica ci ha unito sempre più: prima era un gruppo, poi una splendida lista, domani si vedrà...”- chiude Baccino - In ogni caso noi preferiamo lavorare. Tutti insieme, consiglieri di minoranza e lista Passione in Comune. Per svolgere con diligenza ed impegno il ruolo che i nostri elettori ci hanno affidato:controllo delle attività dell'amministrazione comunale, confronto aperto con tutti i protagonisti, proposte ed idee per migliorare la situazione del nostro paese.

"Un compito importante e non facile - conclude Buzio - che mi fa spesso riflettere su come adeguare al meglio le mie competenze rispetto alle nuove responsabilità".