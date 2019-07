Cairo Democratica attacca: "Il 'San Giuseppe' è oramai un ospedale fantasma"

Nota ufficiale del del gruppo Cairo Democratica relativa all'incontro svoltosi ieri tra l'assessore alla sanità Sonia Viale e i consiglieri comunali di Cairo sull'ospedale, in seguito alla sentenza del Tar Liguria che ha annullato l'aggiudicazione della gestione all'Istituto Galeazzi:

"Il nostro gruppo consiliare, dopo avere parlato con gli operatori dell'ospedale di Cairo, ha verificato quali sono i tagli e le carenze dei servizi che si sono aggravati negli ultimi mesi:

Potenzialità dell'ospedale di Cairo:

-16 posti per sedute di day surgery al giorno (8 al mattino + 8 al pomeriggio)

-40 posti di letto per ricoveri nei reparti (24 in medicina + 16 in riabilitazione)

-6 posti per le sedute di dialisi al giorno

Totale 62 pazienti

Il 16 luglio 2019 in ospedale a Cairo risultavano circa 25 pazienti, di cui solo 4 interventi di day surgery.... Le cifre parlano da sole.... a Cairo abbiamo ormai un ospedale FANTASMA, falcidiato dalle progressive riduzioni dei servizi.

Qualche esempio: negli ultimi mesi i servizi di dialisi e di day hospital sono stati ridotti da 5 giorni a 3 giorni a settimana;

-da giugno 2019 la day surgery chiude alle ore 14 nei giorni di giovedì e venerdì (quindi non vi sono più interventi pomeridiani); dal 17 luglio è chiusa al pomeriggio anche il mercoledì. Negli ultimi due anni gli interventi, che prima erano anche di una certa complessità, sono stati limitati a semplici interventi ambulatoriali in anestesia locale

-la radiologia lavora solo 3 giorni a settimana

-l'attività di alcuni ambulatori risulta sospesa (per es. ortopedia, doppler dei tronchi sovraortici)

-al Punto di Primo Intervento la carenza di medici viene compensata con turni aggiuntivi, soprattutto notturni, con un costo elevatissimo che pesa, quindi, sulle tasche dei cittadini.

Alla luce di questa grave situazione e, vista la continua incertezza sui tempi della privatizzazione a causa dei ricorsi giudiziari e dell'annullamento dell'aggiudicazione all'Istituto Galeazzi della gestione del nosocomio cairese, durante l'incontro di ieri 17 luglio, abbiamo chiesto all'assessore Viale quali garanzie nel frattempo darà ai pazienti e ai lavoratori sul ripristino dei servizi via via tagliati.

Ci ha risposto che la day surgery verrà ripristinata dopo il periodo estivo, che farà delle verifiche e che il 29 luglio prossimo, durante l'incontro con il distretto socio sanitario valbormidese, ci darà una risposta.

Ci auguriamo che al suo arrivo il privato che gestirà il nostro ospedale, chiunque sia, non trovi il deserto..."