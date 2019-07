Incidente mortale sul lavoro a Savona, il Pd: "Serve un impegno della politica per contrastare le morti bianche"

Arriva attraverso una nota stampa il cordoglio del Partito Democratico per l'operaio morto oggi sul lavoro a Savona: "Un altro incidente sul lavoro, un’altra tragica morte di un operaio. Questa volta è successo nel porto di Savona, a bordo di una nave ormeggiata negli Alti Fondali".

"Oltre ed esprimere il nostro cordiglio e la nostra vicinanza alla famiglia della vittima, chiediamo con forza che la sicurezza nei posti di lavori diventi finalmente una priorità della politica, a tutti i livelli. Le morti bianche in questo Paese sono in continuo aumento e la crisi ne è un fattore determinante - scrivono ancor gli esponenti del Pd -. Purtroppo nell’ultima legge di bilancio del Governo c’è stato un taglio di circa mezzo miliardo in tre anni ai fondi che servono a incentivare gli imprenditori a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro. Anche a livello locale le istituzioni possono fare molto per evitare che assurde tragedie come questa si ripetano. Su nostra proposta e di comune accordo con tutte le forze politiche abbiamo avviato in Commissione una serie di audizioni proprio sul tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti sui posti di lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’attuale sistema anche sul fronte dei controlli. Non è una questione di schieramento politico: serve un impegno unanime, bipartisan e trasversale per migliorare le condizioni di lavoro".