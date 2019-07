Piaggio Aero, Melis e Traversi (M5S): "Dal Governo le risposte attese"

"Dal Governo le risposte che tutti attendevano - dichiarano il deputato M5S alla Camera Roberto Traversi, membro di Commissione Difesa, e il consigliere regionale Andrea Melis -: il Ministro Elisabetta Trenta, infatti, ha stanziato la prima commessa per Piaggio fra quelle che già Luigi di Maio aveva anticipato come una serie di impegni che il Governo si sarebbe assunto per il rilancio di Piaggio Aerospace".

"Si tratta, è bene ricordarlo, di due importanti contratti di manutenzione motori e di fornitura parti di ricambio per una cifra complessiva pari a 167 milioni di euro. Siamo soddisfatti per il rispetto degli impegni presi sul territorio, che a mano a mano si stanno concretizzando - aggiungono -. A dispetto delle parti politiche che ruggivano e proclamavano scenari apocalittici, partendo da nulla di concreto peraltro, questo Governo, in particolare il Ministro Di Maio di concerto con il Ministro alla Difesa Trenta, un passo alla volta, sta portando a casa i risultati".

"Quanto siglato ieri rientra fra gli impegni prioritari che mi sono prefisso in Commissione Difesa: salvaguardare l'eccellenza Piaggio Aerospace e tutelare i posti di lavoro è stato infatti, fin da subito, il mio maggior impegno. Ma non è finita qui: questo è solo il primo passo per realizzare anche gli altri interventi previsti", fa sapere Traversi.