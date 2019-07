Carcare ospita il "Cagliari Summer Camp", il sindaco De Vecchi: "Iniziativa positiva che conferma l'ospitalità del nostro territorio"

Prosegue l'assessore Ugdonne: "Si tratta di una bella esperienza sportivo/ricreativa e siamo felici di avere avuto l’occasione di ospitarlo nel nostro comune alla sua prima uscita fuori dall’isola. Un ringraziamento di cuore a Fabrizio Dotta e Caterina Pera per aver creduto in questo progetto ed averlo portato in Val Bormida. Oggi (ieri ndr) abbiamo omaggiato lo staff cagliaritano per ringraziarli del loro contributo, sia sportivo che umano, messo a disposizione dei ragazzi che stanno partecipando al Camp. Un’ulteriore offerta sportiva di qualità, che arricchisce il nostro territorio".