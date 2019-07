Alassio, affidati alla Marittima Service Group i lavori di ripascimento

Sono state aperte stamani le buste relative alla gara per la ripetizione del ripascimento stagionale richiesto lunedì scorso dal Comune di Alassio all'Arpal.

"Le particolari condizioni meteo marine registrate lunedì 15 luglio - spiega Francesca Schivo, consigliera incaricata al Demanio - hanno di fatto vanificato il ripascimento attuato dal Consorzio Adelasia. Per questa ragione abbiamo subito richiesto all'Arpal l'autorizzazione a ripeterlo. Con estrema rapidità l'Arpal ci ha autorizzato a procedere e gli uffici hanno indetto apposita gara con procedura d'urgenza. Nella mattinata di oggi sono state quindi aperte le buste con le tre offerte delle ditte interpellate, specializzate nel settore".

"L'offerta migliore è stata quella della Marittima Service Group di Imperia - continua Schivo - In giornata si procederà con l'affidamento dei lavori che inizieranno lunedì 22 luglio p.v. nelle ore notturne, per non recare disturbo all'utenza, e lungo tutto il fronte alassino. L'intervento sarà finanziato con i 150mila euro previsti e messi a bilancio dall'Amministrazione Comunale per questa specifica finalità​".

"Non solo - aggiungono dall'amministrazione comunale - con un ulteriore intervento e ulteriori fondi, destinati specificatamente alle spiagge libere, cercheremo anche di ricostruire l'arenile della spiaggia libera nei pressi dell'Ultima Spiaggia e delle altre spiagge libere".

Nel frattempo nella giornata di domani, si procederà alla rimozione dei ferri emersi nei pressi della Sla1 che consentirà la cancellazione del divieto di balneazione.