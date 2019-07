Andora, sabato 20 luglio si apre “Note tra gli Ulivi”: musica di qualità e gastronomia tradizionale

Sabato 20 luglio ad Andora, nel pittoresco Borgo di Rollo, parte la decima edizione della rassegna musicale "NOTE TRA GLI ULIVI" patrocinata dalla Presidenza della Regione Liguria, ormai un classico per gli appassionati della musica di qualità, che vedrà quattro appuntamenti tra luglio e agosto.

La serata di apertura vede il “Rodolfo Cervetto Trio” impegnato in un concerto da non perdere: "Il tamburo e il corpo danzante". Il tamburo rullante sarà infatti il protagonista della serata attraverso un racconto-concerto dove lo sviluppo di quest’affascinante strumento farà da filo conduttore della storia del ritmo nella musica popolare e in seguito del Jazz, dal 1300 ad oggi, dalle Marching Band al Free Jazz.

Uno spettacolo davvero unico, vista la presenza delle danzatrici Le Panta di Genova che coreograferanno in modo originale le musiche del trio.

Rudy Cervetto sarà accompagnato da Claudio Bellato alla chitarra e Dino Cerruti al contrabbasso, uno dei sodalizi più longevi ed importati in Liguria.

Una serata che non mancherà di soddisfare il pubblico più esigente nel Borgo di Rollo, l’antico nucleo sul promontorio che divide Andora da Cervo, noto per la sua impareggiabile vista. Un’ambientazione unica, circondati dagli ulivi, un’occasione non solo artistica ma anche di riscoperta gastronomica: l’area ristoro permette infatti di conoscere una selezione di piatti tipici della tradizione ligure cucinati con ingredienti locali.

La serata è ad ingresso libero, con apertura dell’area ristoro dalle 19 e concerto alle 21.00.

La serata prevede alle 22.30 l’interruzione dello spettacolo per i fuochi artificiali del Golfo di Andora, a cui si potrà assistere in posizione privilegiata dal Belvedere panoramico di Rollo.