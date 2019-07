Mercoledì 24 Luglio la Notte Bianco&Blu di Albissola Marina

Fra le tante iniziative che il Comune di Albissola Marina organizza, anche quest'anno non poteva mancare l’imperdibile Notte Bianco&Blu, che si svolgerà Mercoledì 24 Luglio in tutta la città, a partire dalle 19,00.

Al format, ormai conosciuto ed apprezzato, di una Notte Bianca plasmata sulle peculiarità albissolesi, ovvero l’arte e la ceramica, ideato da Nicoletta Negro ad inizio mandato, si aggiungeranno diverse novità. Una tra queste sarà sicuramente la presenza del Truck mobile di Primocanale con il nuovo progetto estivo “Viaggio in Liguria – il Tour”. Il Comune di Albissola Marina sarà, infatti, una delle ventotto tappe di questo grande tour che ha come obbiettivo quello di far riscoprire le eccellenze delle località più importanti e caratteristiche della regione Liguria. Un vero e proprio studio mobile che racconterà la Liguria con interviste in diretta in giro per la città, talk show ed esibizioni a bordo dello speciale Truck da 18 metri targato Primocanale.

“La nostra Notte Bianco&Blu è ormai diventata un format conosciuto ed apprezzato”, afferma soddisfatta il Vice Sindaco Nicoletta Negro, “ogni anno cerchiamo di dare una valenza nuova e diversa all’evento centrale dell’estate albissolese, in passato abbiamo portato i nostri artigiani al tornio sul Lungomare, trasformato la spiaggia in una scuola di Raku a cielo aperto, condiviso con i nostri cittadini ed i graditi ospiti ogni forma d’arte legata alla nostra tradizione. Quest’anno rilanciamo ancora, il nostro territorio sarà in diretta televisiva su Primo Canale, dalle 8 del mattino fino alla mezzanotte, con la serata trasmessa da P.zza Vittorio Veneto. I nostri artigiani e tanti artisti daranno voce e colore alla nostra bella città, dal vivo e per quanti, da più lontano, vorranno collegarsi con noi da casa. Vi aspetto Mercoledì sera ad Albissola Marina!”

Sarà una Notte Bianca anche all’insegna della mobilità sostenibile. Il Neo Consigliere Comunale delegato al Turismo Enrico Schelotto ha introdotto questa novità tutta green “Vieni in autobus, noi ti regaliamo il ritorno”. Si tratta di una formula molto semplice: basterà solamente recarsi nell’Infopoint del Comune, che verrà collocato all’inizio di Via Italia, consegnarci il biglietto dell’andata e noi vi offriremo un biglietto TPL zona rosa per il ritorno in autobus. In aggiunta sarà presente una nuovo servizio bus-navetta gratuita (La navetta della zia Luciana) che collegherà la Località di Grana ed il parcheggio sito in zona Largp Atleti Azzurri d’Italia (Poverelle) al centro cittadino (P.zz Sant’Antonio).

Anche spazio al sociale durante la manifestazione, da non dimenticare l’inaugurazione della “Panchina Rossa Antiviolenza”, alle ore 20.30, presso la sede dello sportello antiviolenza Alda Merini e tal proposito l’Assessore alle Politiche Sociali Elisa Tomaghelli dichiara:

“L’idea della panchina nasce per ricordare le vittime di violenza, rappresenta il “posto vuoto” lasciato dalle madri, dalle sorelle, dalle amiche che hanno lasciato il vuoto nella nostra vita. Non vogliamo dimenticare. Vogliamo fermare un momento per riflettere insieme su come si può dare sostegno alle donne vittime di violenza a cui spesso manca il coraggio di chiedere aiuto, ma che con il supporto di tutti possono uscire dall’ombra. Lo sportello antiviolenza è costituito da volontari che si rendono disponibili all’ascolto, danno supporto e indirizzano le donne in difficoltà facendo un grande lavoro di prevenzione. L’iniziativa vuole dare ancora più visibilità a questo servizio per incoraggiare anche chi ha necessità ma non ha ancora trovato la forza di chiedere aiuto”.

Come sempre non mancheranno performance musicali, mostre d’arte, sfilate ed enogastronomia di qualità, sparse in tutta la città.

Vi aspettiamo numerosi per questa incredibile Notte Bianco&Blu ricca di novità!

Il programma completo, la mappa e tutte le informazioni utili saranno inserite sui nostri siti Facebook ed Instagram (@comunedialbissolamarina)