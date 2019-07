Proseguono i progetti dedicati all'abbellimento e alla cura del decoro urbano in atto da parte del Comune di Borghetto Santo Spirito.

Nella pagina Facebook istituzionale del Comune si legge: "Nuova vita per Piazza Gramsci.

È stato potenziato l’impianto di pubblica illuminazione e le vasche della fontana, diventate, in seguito ai troppi anni di incuria, difficilmente gestibili e fonte di insalubrità per la piazza, sono state trasformate in mega aiuole fiorite":