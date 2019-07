Alassio, Protezione Civile: incontro sul nuovo Piano

Si è svolto giovedì sera ​presso la Biblioteca Civica Renzo Deaglio di Alassio, il primo incontro promosso dall’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, avv. Franca Giannotta, sul nuovo Piano di Emergenza sul Rischio Alluvione, rivolto agli Amministratori di Condominio.

Presenti il Comandante della Polizia Municipale Francesco Parrella, ilgeologo Alessandro Scarpati e l'Ing. Danilo Muraglia, tecnico incaricato dal Comune per l’aggiornamento del Piano.

Dopo una l’introduzione di Scarpati su previsione e prevenzione del rischio di esondazione che interessa il territorio comunale, è stato proprio l’ing. Muraglia a presentare i risultati del lavoro svolto ed in particolare il censimento degli edifici a rischio di allagamento all’interno delle zone a rischio inondazione del Comune di Alassio.

"Compito del Comune - spiega Giannotta - sarà quello di informare capillarmente i cittadini che vivono in questi edifici, al fine di adottare le norme di autoprotezione in occasione delle allerte idrogeologiche e durante gli eventi alluvionali. Sulla base del nuovo Codice di Protezione Civile, sarà dovere del cittadino, adeguatamente informato dal Comune, ottemperare alle disposizioni impartite, in coerenza con quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile".​