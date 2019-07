Infoviabilità: ANAS interviene sull'illuminazione della galleria di Capo Noli

E’ stato riprogrammato l’intervento sull’impianto di illuminazione all’interno della galleria ‘Capo Noli’, nel comune di Noli, in provincia di Savona.

Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione lungo la statale Aurelia, i lavori saranno effettuati nella fascia oraria notturna 22 – 06, esclusi i festivi e prefestivi, tramite l’istituzione del senso unico alternato che sarà attivo da domenica 21 luglio fino al completamento dei lavori, previsto entro il 30 luglio.

Per consentire le attività previste, da lunedì 22 luglio e fino al 5 agosto la statale sarà chiusa in entrambe le direzioni tra il km 73,750 e il km 75,876, nella sola fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

