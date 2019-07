Varazze, l'elicottero dei vigili del fuoco in azione per salvare una mucca (FOTO)

Ieri all'Alpicella i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una mucca, rimasta bloccata all'altezza del Rio dell'uomo morto. Per recuperarla e trarla in salvo in piena sicurezza è dovuto intervenire un elicottero dei vigili del fuoco decollato da Torino e sceso a Varazze.

"Bloccata nel rio, la mucca è stata immediatamente visitata dal veterinario, che ne ha prontamente accertato le sue condizioni di salute, che sono apparse subito buone. La mucca però era impossibilitata a muoversi. Si è ritenuto così opportuno e indispensabile l’intervento dal cielo dei pompieri, unico modo possibile per trarre in salvo il povero animale, senza farlo soffrire" commenta su Facebook il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano.

"Non è stata un'operazione semplice e veloce. I vigili del fuoco, come si vede dalle foto, hanno tranquillizzato l’animale, mettendolo in sicurezza. Nel frattempo da Torino è arrivato un elicottero attrezzato per eseguire questo tipo di salvataggi".