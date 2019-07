Albenga, un successo la prima serata del Palio Storico (FOTO)

Albenga è ufficialmente tornata nel 1227. I quartieri hanno fatto il loro ingresso in Piazza San Michele presentandosi al nuovo Podestà Riccardo Tomatis e la sua Corte.

Da qui ci si è spostati in piazza dei Leoni, dove è avvenuto l'incontro con il Legato mandato dall'Imperatore per offrire appoggio alla Città. Dopo la sfilata tra le vie cittadine in Piazza San Michele hanno preso il via le sfide tra i quartieri.

Santa Maria, quartiere vincitore del Palio 2018, si piazza prima in classifica con 26 punti conquistati durante i giochi (6 punti per il tiro alla fune, 10 per abbatti le torri e 10 per il gioco della Famiglia).

Pari merito per San Giovanni e San Siro con 20 punti (San Giovanni ottiene 8 punti al tiro alla fune, 6 per abbatti le torri e 6 per il gioco della Famiglia - San Siro invece 10 punti al tiro alla fune, 4 per abbatti le torri e 6 per il gioco della famiglia).

Il Quartiere di San'Eulalia conquista infine 18 punti (4 per il tiro alla fune, 8 per abbatti le Torri e 6 per il gioco della Famiglia).

Tutto ancora da decidere però, infatti le sfide sono appena iniziate e tutto può cambiare nel corso delle 4 serate di Palio. Non sono mancati i momenti goliardici, il divertimento e gli spettacoli che hanno lasciato grandi e piccini a bocca aperta. Giocolieri, spettacolo con il fuoco, i Falconieri del Re, questo e molto altro hanno animato la prima serata del Palio.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "E' stata una grande emozione vivere questo primo Palio da Podestà. Tantissimi coloro che hanno partecipato e che si sono divertiti tra spettacoli, goliardia e i piatti proposti da Quartieri e cantine. Abbiamo visto le sfide tra i Quartieri ai quali auguro di continuare i giochi con il sano spirito competitivo, ma sempre nel massimo rispetto dell'avversario".

Il vicesindaco Alberto Passino aggiunge: "Ieri sera sono stato impegnato nel COC indispensabile per la coordinazione di tutti gli aspetti legati a safety e security. Non abbiamo registrato criticità e per questo vorrei ringraziare tutti i volontari e le forze dell’ordine impegnate nella realizzazione di questo evento”.

Piera Olivieri presidente dell’Associazione Palio sottolinea: “Quest’anno abbiamo cercato di prestare la massima attenzione all’aspetto della storicità, ma anche a quello della sicurezza. Ho visto un Palio molto partecipato soprattutto da famiglie con bambini e da ragazzi. Tanti, inoltre i turisti che sono rimasti letteralmente incantati dal nostro bel centro Storico, dagli spettacoli itineranti e da quelli che si sono svolti nelle varie piazze"

Ricordiamo il programma di questa sera:

ore 19.30 inizio spettacoli in piazza San Michele;

ore 19.30 gara di tiro con l'arco presso il cortile delle scuole Paccini;

ore 20.30 in piazza San Michele inizieranno i giochi intervallati da esibizioni di combattimenti, musici, giocolieri, mangiafuoco (ore 20.30 abbatti le torri; ore 21.30 la famiglia medievale; ore 22.15 tiro alla fune);

ore 20,30 il desco del Quartiere San Giovanni;

ore 22.00 sfilata delle puelle;

ore 22.30 il desco del Quartiere Santa Maria;

ore 22.35 in piazza San Michele Esibizione dei rapaci;

ore 23.15 spettacolo fortemente scenografico che vede la partecipazione dei quartieri (2°puntata);

ore 23.45 gran spettacolo di musica e fuoco iniziato da Pyroetnico ed a seguire tutti gli artisti e tutti i musicisti si esibiranno per la festa finale.