Il Floriseum-Caffè, il Mondo di Ronnie, Enpa Sanremo e la Lavanda Riviera dei Fiori insieme per un apericena a 4 zampe

Continua l'attività di promozione del progetto Lavanda della Riviera dei Fiori con i prodotti Vet for Dog realizzati con la lavanda della Riviera dei Fiori, dopo la giornata di domenica scorsa alla Spiaggia di Pippo ad Alberga questa sera dalle ore 19,30 saremo presenti al Floriseum il Museo del Fiore in Corso Cavallotti a Sanremo per l'Apericena a quattrozampe organizzato con il Mondo di Ronnie e l’Enpa.

Dalle ore 19,30 al Flori-Caffè Aperi-cena con la musica dal vivo dei Talamo, all’interno nello shop la presentazione dei prodotti Crema polpastrelli e Spray anti-insetti della linea Vet for Dog Lavanda Riviera dei Fiori realizzata dalla SanPietroLab di Diano San Pietro.

Vieni a conoscerci ti aspettiamo con il tuo amico a quattro-zampe. E’ gradita la prenotazione al Flori-Caffè 0184 503188 – 340 4002419

Crema dermorigenerante per i polpastrelli cani

Tea Tree oil – Olio essenziale di Geranio Bourbon - Idroessenza di Lavanda Riviera dei Fiori.

Svolge una marcata azione lenitiva, ammorbidente cutanea. Stimola la cicatrizzazione tissutale, protegge la cute da polvere e agenti irritanti. È insetto repellente. Mantiene morbidi i polpastrelli. Dissuade il cane dal leccarsi. Utilizzare su zone alopeciche colpite da micosi. Protegge dall’azione lesiva dell’asfalto bollente d’estate o del ghiaccio e del sale sulle strade d’inverno.

Silver Spray - insetto repellente naturale

Idroessenza di Lavanda della Riviera dei Fiori, Oli essenziali puri di Citronella, GeranioBourbon, Argento Colloidale

Svolge una efficace azione insetto repellente verso papataci, mosca cavallina, zanzare ecc. Ostacola il parassitismo cutaneo e l'insorgere di infezioni da morsicature da parte di insetti. Elimina i cattivi odori, impedisce la proliferazione di germi, batteri e funghi sulla cute.