La pro loco di Gorra e Olle organizza l'evento "Battemmu u gran"

Gli anici della dinamica pro loco di Gorra e Olle, dopo aver scovato e resa funzionale una antica trebbiatrice dei primi del 900, che necessità dell'ausilio di ben cinque persone per farla funzionare manualmente, sabato 20 luglio dalle ore 15, nel campo "Gostino" di Gorra, ove normalmente si svolge la famosa sagra delle melanzane ripiene,metteranno in scena una simpatica manifestazione denominata "Battemmu u gran".



I volontari della pro Loco finalese, daranno una dimostrazione di come i nostri nonni trebbiavano il grano e contemporaneamente si prepareranno i famosi e gustosi figassin di Gorra.



Questa manifestazione, naturalmente gratuita, come tutte le attività pubbliche svolte dagli amici di Gorra e Olle, darà modo ai giovani ed ai turisti di fare un tuffo nel nostro passato e di passare un lieto pomeriggio nello stupendo entroterra finalese.