Varazze, il 22 luglio serata di premiazione del concorso nazionale di poesia "Giovani Senza Confini"

A Varazze fervono i preparativi per la serata di premiazione della diciannovesima edizione del premio nazionale di poesia Giovani Senza Confini, organizzato dall’ Associazione Culturale Alberto Peluffo, presentata da Stefano Pastorino di Radio Skylab, affiancato da Donatella Durando di R24Radio si Sanremo.

Ogni anno gli studenti sono chiamati a preparare i loro elaborati su temi diversi. Quest'anno il tema prescelto, sulla base di una delle ultime canzoni di Jovanotti, sarà “Le canzoni … per illuminare la notte, far ballare la gente“. Tra le moltissime poesie arrivate la giuria ha scelto le prime dieci delle due sezioni (adulti e bambini) fino a deliberare due menzioni speciali, una per sezione, la cui classifica definitiva sarà ovviamente svelata la sera del 22 Luglio.

Le poesie dei primi dieci classificati nella sezione adulti verranno recitate da Graziella Frasca Gallo, la gieffegi della Gazzetta di Loano e da Daniele Pellegrino, regista e attore della compagnia teatrale San Fruttuoso di Genova.

Tra gli ospiti della serata due cantautori giovanissimi: Marco Elba, savonese e Mike FC, rapper genovese. A seguire, Ilaria Delucchi delizierà il pubblico presente con la sua meravigliosa voce che ci porterà in giro per l’Italia, accompagnata alla tastiera dalla prof. Olga Rovere. Non potranno mancare anche quest’anno le ginnaste della PGS Primavera di Varazze che si esibiranno in una sfilata iniziale e una coreografia/esercizio al corpo libero. Lo spazio teatrale sarà curato dalle nuove leve del Gruppo Teatrale Don Bosco di Varazze: Virginia Codino, Andrea Paoletta e Alberto Gargioni presenteranno un breve spettacolo comico dal titolo “Una moglie nervosa”.

Ma le sorprese non finiscono qui: a consegnare i primi premi sarà un ospite d’onore, Andrea Vitali, uno scrittore da oltre 3 milioni di lettori, il narratore dell’Italia più vera, che sarà a Varazze a presentare il suo nuovo romanzo, Certe Fortune, per conto della libreria Mondadori, il 25 luglio.

In giuria hanno lavorato: Mariangela Calcagno, assessore alla cultura del Comune di Varazze, scuola e servizi sociali del comune di Varazze; Marina Piombo, titolare della libreria “Tra le Righe” sul lungomare di Varazze; Massimiliano Parodi, scrittore e attore; Elvira Todeschi, insegnante e attrice; Mariangela Pirami, insegnante di scuola secondaria; Padre Paolo Pirra, parroco di Alpicella e Anna Ratto, presidente di giuria, presidente dell’associazione che organizza e madrina della manifestazione.