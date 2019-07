Il mare di Loano si illumina con le "Fiaccole nella notte"

Venerdì 26 luglio a Loano si svolgerà l'edizione 2019 di “Fiaccole nella notte”, la manifestazione organizzata dal Sindacato Italiano Balneare di Loano e dal Consorzio Obiettivo Spiagge con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport e dell'assessorato al demanio del Comune di Loano.

La serata prenderà il via alle 20.45 ai Bagni Medusa, con simulazioni di salvataggio mediante varie tecniche: a nuoto, con moscone, con cani bagnini, con tavola da surf e con moto d'acqua. A raccontare in diretta ciò che accadrà in riva al mare sarà il cabarettista Renzo Sinacori. Al termine delle dimostrazioni il mare si illuminerà: a bordo delle imbarcazioni di salvataggio, i bagnini accenderanno decine di fiaccole che ne faranno brillare la superficie.

Un gesto simbolico per salutare i turisti e sottolineare l'attenzione verso la “sicurezza in mare” da parte dei bagni marini loanesi. La serata proseguirà alle 21.30 con il dj-set di Dj Nice e una gustosa grigliata (già dalle 20.15). Per tutta la manifestazione sulla spiaggia si potrà ammirare la mostra con cui il fotografo loanese Alessandro Gimelli racconta per immagini il tema della “ricostruzione”.

“Lo scorso mese di ottobre – ricordano dal Sib di Loano – il nostro litorale è stato colpito da una delle più grosse catastrofi naturali dell'ultimo periodo. Nonostante i danni subiti, ci siamo impegnati al massimo per farci trovare pronti per la stagione balneare e per 'Fiaccole nella notte', un evento sempre molto atteso”.