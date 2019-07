L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 19 al 26 luglio: ecco cosa ci diranno le stelle

ARIETE: Si delinea una settimana fermentata: chi è già in panciolle sotto il cocente solleone trascorrerà orette memorabili divertendosi un sacco mentre chi è ancora a casina dovrà fronteggiare tipi indigesti, una stanchezza dilagante e un’incavolatura incombente non esclusi dei fastidi relativi ad un immobile, geometri, legali, soldini, spilorci o esseri contorti. Tassativo andare dal medico se un disturbo si protrae da tempo. Innamoramenti in vista per single o adolescenti.

TORO: Sarà il calduccio oppure un tarlo costante ad infiacchirvi? Sappiate che sotto la canicola di questa rovente stagione inizia un ciclo di refrigerazione e chiudere parentesi a favore di innovazioni rendesi obbligatorio … In casa o sul lavoro l’atmosfera si appesantirà: misurate le parole e pensate piuttosto ad organizzare qualcosa di speciale! Si profilano infatti riunioni festaiole, superamento di una prova e significativo evento tra venerdì e martedì. Pancino disturbato.

GEMELLI: Se non vi potete permettere una vacanza o preferite starvene a casina non angustiatevi riuscirete egualmente a divertirvi insieme a chi vi vuole bene… State però all’erta in quanto rischiate di spaccare oggetti, smarrire chiavi, incartamenti o trovare la macchina rigata od ammaccata! Economicamente non tarpate le ali alla provvidenza, toglietevi un pallino e accendete a qualche Santo un lumicino, affinché riusciate in un intento, forse faticoso ma sicuramente assai prezioso…

CANCRO: Non badate alle apparenze perché potrebbero ingannare: andate piuttosto in fondo ad un discorso e frequentate gente che con un sorriso sarà capace di illuminare delle giornate bigie … Poi cominciate a degustare il soave gusto delle ferie: al mare o ai monti non importa l’essenziale è allontanarvi dal solito habitat e riposare… Preparatevi inoltre psicologicamente ad un evento veramente eclatante. Notizie da chi non vedevate o sentivate da mesi… Arrabbiatura domenicale.

LEONE: Se torchiati da circostanze avverse prendete in mano le redini della vostra esistenza e guardate avanti… tanto lo stato di alcune cose non si può cambiare e indietro non si può tornare… Se invece la vita scorre linearmente gustate l’attimo fuggente, combinate qualcosina di gaudente e fregatevene altamente di gente impicciona, musona o maldicente. Semaforo verdissimo per i vacanzieri, gli innamoratini, gli sposini e i ragazzini… Dolori intercostali.

VERGINE: Godetevi l’estate senza andare in tilt per questioni risolvibili e non sbraitate con chi non può fare come vuole… Le stelle arridono ma è dentro di voi che dovete trovare delle traballanti certezze e quantunque vi sentiste giù di carreggiata appellatevi all’ottimismo… Uno strano comunicato sbalordirà, un maschietto amareggerà e una donzella stupirà. Propensione a polemizzare tra le pareti domestiche. Una cena o pranzo succulento renderà lo stomaco malcontento.

BILANCIA: Le condizioni psicofisiche miglioreranno mitigando l’ansia e l’affanno… Partite dal presupposto che con la calma riuscirete a sbrigare ogni faccenda mentre se vi agitate non concludete un accidenti… Una rispostaccia proveniente da gente sfaticata o impertinente si alternerà ad una soddisfazione cosi come miracolosamente scamperete un pericolo o riceverete una chiamata tanto aspettata. Sballi glicemici, pressori, schiena dolente od eritemi. Venerdì sconclusionato.

SCORPIONE: Sarà per la debolezza, un acciacchino, una persona esasperante, dei soldi da risparmiare, un lavoro da inquadrare, fatto sta che non vi sentirete al top mal assoggettandovi a limitazioni e paternali o arrivando a raccontare delle innocue bugie pur di farvi i cavoli vostri o non dover sempre dare delle giustificazioni… E poi rammentate che tra tante pesche buone se ne celano di marce e che sta a voi scoprirle e scartarle prima che avvelenino ulteriormente. Domenica carina.

SAGITTARIO: Arguti, perspicaci, laboriosi ma fiacchi e stanchi non vedete l’ora di respirare il salubre venticello della pace e dell’ozio… Se ciò non è fattibile, pazientate, sopportate le paturnie altrui e poi al momento opportuno, alzate le tende senza rendere conto a nessuno… Adiacenze con un personaggio incoerente, progetto da incanalare entro fine mese e controversie tra coppiette. Passeggiate, feste o cenette vi ritempreranno. Lievi indisposizioni o larvati magoni.

CAPRICORNO: Con lo zampettino di Saturno l’umore si incupisce, la voglia di pace si acuisce, il dialogo con chi vi attornia diminuisce, i disguidi spazientiscono, le velleità svaniscono … Ma, poiché nulla avviene per casualità, chi avete conosciuto anni addietro vi appoggerà … Se giovani e pimpanti, coltivate un’amicizia o una storiella: da qualche parte porterà mentre gli sposini novelli si regaleranno attimi veramente belli. Una donna farà le bizze o vi importunerà. Acciacco da lenire.

ACQUARIO: Gli astri esortano alla prudenza perché con l’opposizione di Marte le infinocchiate saranno a portata di giornata… C’è inoltre chi vi critica in sordina tentando di ficcare il naso nelle vostre faccende private ma basterà limitare le intime confidenze e ogni rogna verrà scampata… Fattibili gite, viaggi, scampagnate, abbuffate o scarpinate tra sabato e lunedì ed amici da contattare per una pizza e salubri chiacchierate. Occhio alle scottature: sia affettive che solari!

PESCI: Un po’ di trambusto inquinerà l’atmosfera vacanziera e dare qualcosa per assodato o far programmi a lunga scadenza, in questo periodo così incasinato, non conviene… Le frequentazioni andranno selezionate visto che di falsificate ne avete già incrociate a sufficienza… I giovani si guardino dall’alzare il gomito e guidino assennatamente onde scagionare uno spavento o incidente. Un malatino alimenterà corrucci: insistente nel portarlo da uno specialista.