Disturbi alimentari, Salvatore (M5S): "In Commissione votata all'unanimità una legge a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza"

"È stata una battaglia di civiltà, a fianco di pazienti e famiglie ma ce l’abbiamo fatta! - dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore -. Regione Liguria finalmente affronta di petto, dopo anni di niente, la spinosa questione sui disturbi alimentari. È stato un percorso lungo che ci ha portato a un grande risultato; non è mai mancato il dialogo con le associazioni del territorio, che ringraziamo vivamente per il supporto e il confronto".

"È una battaglia che porteremo nel cuore - continua -: sono circa 3 milioni i pazienti in Italia, di cui tantissimi in Liguria, a soffrire di disturbi alimentari. L’aspetto che più ci stava a cuore era l’introduzione di una disposizione ad hoc per tutelare soprattutto i minorenni, diffondere la cultura della prevenzione e intercettare subito il problema. Ora, la sfida si sposta nei reparti: auguriamo un grande in bocca al lupo ai professionisti e alle associazioni: su questi temi, in noi troveranno sempre dei validi alleati".

Il MoVimento 5 Stelle ha così portato a segno un’importante proposta di legge, a prima firma Alice Salvatore, grazie anche a un proficuo dialogo con tutti i commissari regionali e a interessanti spunti emendativi del consigliere Ardenti.