Savona, il vicesindaco Arecco prosegue nella spiegazione della proposta di una nuova mobilità per la città

la sosta libera in centro non sarebbe più consentita per coloro che sono sprovvisti del bollino (salvo per le brevi commissioni). Con tale modalità operativa si riuscirebbe a mantenere un numero di posti adeguato alle necessità del centro stesso e, soprattutto, si riuscirebbe a creare il percorso anulare necessario per implementare le nuove linee del trasporto pubblico, fondamentale alternativa per disincentivare gli accessi in città dei mezzi privati, velocizzare i tempi di spostamento degli utenti, ridurre i costi e migliorare la qualità dell'aria;