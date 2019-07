Varazze, lunedì 22 luglio "Cena con delitto" al Ristorante Boma

Jeanne, chef stellata ricca di talento e piena di verve, ospite delle più rinomate trasmissioni televisive, torna a casa dopo diversi anni per un triste evento e non si lascia scappare l'opportunità di organizzare una serata gastronomica durante la quale promuovere il suo lavoro e la sua immagine. Con lei il suo giovane fidanzato, con il quale la chef ha aperto un ristorante all'ultima moda, la sorella Chiara, poco incline a godersi la serata, e una critica gastronomica desiderosa di conoscere i segreti del successo fulmineo della donna. Tra i presenti c'è anche il nostro ispettore Sapri, amante della buona cucina e grande estimatore di Jeanne. Ma anche una serata allegra e conviviale può trasformarsi in un evento tragico, difficile da dimenticare...