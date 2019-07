Emissioni da bitume a Zuccarello e Cisano, il consigliere Melis (M5S) presenta un atto in consiglio regionale

"Zuccarello e Cisano sul Neva purtroppo continuano a dover fare i conti con la problematica delle emissioni odorigene dovute alla lavorazione del bitume nella Cava Icose. L'impatto odorigeno è sempre più fastidioso e la cittadinanza, che si sta fortemente lamentando da anni, si è attivata. Io stesso sono andato ieri pomeriggio a fare un sopralluogo con i cittadini e ho sentito gli odori, che sono forti e provocano un senso di nausea. Il vento, a seconda di come spira, porta queste emissioni odorigene a Zuccarello o Cisano, che spesso devono fare i conti con il disagio anche di notte, costringendo gli abitanti a dover chiudere le finestre. Come M5S deciso di prendere in carico la problematica per capire che cosa si può e si deve fare per far sì che questo fenomeno cessi e non arrechi più danni alla cittadinanza sia in termini di salute sia in termini di qualità della vita. Abbiamo di conseguenza depositato un atto in Consiglio regionale per affrontare la questione alla prima seduta possibile".

Così, il consigliere regionale Andrea Melis a margine del sopralluogo di ieri alla Cava Icose con i cittadini di Zuccarello e Cisano sul Neva, che si stanno attivando per tutelarsi.