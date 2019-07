Arriva il caldo in Liguria, temperature fino a 34 gradi

L’ondata di caldo africano in arrivo nelle prossime ore non risparmierà la Liguria: i termometri sono attesi in rapido rialzo già dalla giornata di domani, domenica 21 luglio, con punte oltre i 30°C nell’entroterra ligure. Ecco gli aggiornamenti da Meteo Riviera Ligure per le prossime ore.

La fase più intensa dell’ondata di calore - spiegano - è attesa con l’avvio della prossima settimana quando le temperature subiranno un ulteriore aumento, sia nei valori massimi sia nei valori minimi, con punte fino a 34-35°C nelle valli interne e oltre i 30°C anche in costa.

Ancora incerta invece la possibile durata di questa seconda grande ondata di caldo dell’estate 2019: secondo alcuni modelli potrebbe ritornare una perturbazione nel prossimo weekend, mentre altri modelli meteo prevedono caldo ad oltranza almeno fino all’inizio del mese di agosto.