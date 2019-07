Jova Beach Party, cancellata la tappa di Albenga. Tomatis: "Abbiamo fatto il possibile"

Salta il “Jova Beach Party” ad Albenga. La decisione di annullare la data presa dagli organizzatori dell’evento arriva dopo l’ennesimo incontro e l’ennesimo sopralluogo avvenuto nel pomeriggio di oggi.

Il sindaco Riccardo Tomatis comunica: "Purtroppo sono emerse delle criticità che gli organizzatori hanno considerato insormontabili. Gli uffici comunali, gli amministratori ed io ci siamo prodigati per andare incontro ad ogni esigenza che via via ci veniva rappresentata dagli organizzatori. Per quel che concerne la stretta competenza comunale, infatti, avevamo già portato avanti alcuni degli atti autorizzativi fondamentali per la realizzazione dell’evento".

Una decisione, dunque, che non è possibile attribuire al Comune di Albenga che si è anzi prodigato in ogni modo per prospettare soluzioni nuove e riuscire a portare Jovanotti nella Città delle Torri.

Continua il sindaco: "Siamo molto dispiaciuti ed amareggiati. Continuiamo a pensare che questa sarebbe stata una grande opportunità per la nostra Città. Ci abbiamo creduto fino alla fine ed abbiamo fatto il possibile per non perdere questa occasione. Purtroppo la decisione non è dipesa da noi, ma comprendiamo il grande senso di responsabilità che ha indotto gli organizzatori a fare questa scelta".

Conclude il Sindaco Riccardo Tomatis: "Siamo consapevoli che non avremmo potuto fare di più di quanto abbiamo fatto e siamo certi che i cittadini comprenderanno i nostri sforzi".