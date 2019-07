"Non li vogliamo": due gattini abbandonati sulle alture di Savona

Continuano, soprattutto sulle alture di Savona, gli abbandoni di cucciolate di gattini, divenuti incompatibili con le immeritate ferie di persone indegne.

Altri due giovanissimi mici, abbandonati in uno scatolone con la scritta “non li vogliamo” sono stati ricoverati dai volontari della Protezione Animali savonese, che rispondono: “egregio imbecille, perché non hai sterilizzato la madre ??”.

Per contrastare gli abbandoni – peraltro non superiori agli anni passati - le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno proseguendo i controlli lungo le strade e le zone di campagna di tutta la provincia. L’associazione invita gli animalisti alla massima attenzione e a segnalare senza indugio alle forze dell’ordine episodi di abbandono di animali, soprattutto nelle campagne; e sottolinea che tutti gli organi di polizia hanno l’incarico e l’obbligo di intervenire: Polizie municipali, Polizia stradale, Carabinieri e Carabinieri Forestali, Polizia regionale, Guardia Costiera, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. E se qualche agente si rifiuta e dice di rivolgersi all’Enpa, occorre insistere decisamente ed eventualmente segnalare il rifiuto alla Procura della Repubblica, perché non intervenire è una palese omissione.