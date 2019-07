Auto in fiamme questa sera a Savona. L'allarme è stato lanciato nel tratto che da via Turati porta a via Famagosta.

Secondo quanto riferito, il rogo ha coinvolto un veicolo parcheggiato a lato della strada, una Peugeot 107. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona e la polizia stradale per i rilievi del caso.

Ancora in via di accertamento le cause dell'incendio.