Albisola, alla sagra di Luceto una cena per riunire gli ultranovantenni

Novantenni e ultranovantenni che si ritrovano con una reunion seduti a una tavolata della sagra della Madonna del Carmine di Luceto.

E' questa la classica ricorrenza che per il quarto anno consecutivo vede gli "arzilli" anziani gustare tutti insieme le specialità della festa di Albisola Superiore.

Il Circolo Ricreativo Culturale sportivo di Luceto offre a loro e agli accompagnatori la cena che ha un doppio significato: l'importanza della convivialità e il piacere di incontrarsi ripercorrendo insieme ricordi di molti anni prima.

Gli anziani, in arrivo dalle diverse zone albisolesi (Luceto, Carpineto, ecc ecc) e non solo, nella serata di ieri erano circa 9, alcuni mancavano visto il rinvio di lunedì scorso e a fare da decana della serata è stata Dominica Ottonello, 99 anni fra qualche settimana che ha raggiunto così la coetanea Maria Lingua assente in questa edizione.

"Ci fa molto piacere organizzare questo evento - spiega Carlo Baccino del direttivo del Crcs Luceto, già presidente per dodici anni - si conoscono tra di loro, è un bel modo per stare insieme".