Albisola, estate ricca di appuntamenti per la nuova ‘Rti U vascellu’

L’Rti ‘U vascellu’, dopo aver vinto, nei mesi scorsi, il bando di concorso per la gestione della Scuola comunale di ceramica di Albisola Superiore e aver rilanciato, in inverno e in primavera, le tradizionali attività di corsi per hobbisti, gite e iniziative con le scuole, attraverso i propri associati porta all’esterno della sede di località alla Massa una ricca proposta di appuntamenti estivi.

Sì è già svolta, a inizio luglio, in piazza del Talian, ad Albisola Capo, in collaborazione con l’Associazione Ceramisti (capofila de ‘U vascellu’), un’estemporanea di pittura a scopo benefico. Il ricavato della vendita dei piatti (circa 50) dipinti in giornata è stata devoluta alla pubblica assistenza Croce Verde di Albisola. Il 27 e 28 Luglio, l’Associazione Ceramisti ripropone, sempre nella stessa location, il concorso di ceramica ‘Mondomare’, voluto da Achille Perico e giunto alla terza edizione. In quel contesto, domenica 28 luglio, alle 21, sulla Terrazza sul mare di Albisola, è prevista la premiazione delle opere vincitrici, a cui farà seguito il concerto della ‘Big Borgo Band’, diretta dal maestro Claudio Capurro, con la partecipazione della cantante Mara Tinto.

Nella stessa serata verranno presentate al pubblico una serie di borse, ‘Sacanò d’artista’ realizzate, tra gli altri, dagli artisti dell’Associazione Ceramisti. La sera dell’11 agosto, la Scuola comunale di ceramica sarà presente, sulla passeggiata a mare ‘Montale’, alla Festa della ceramica, per presentare e illustrare le fasi di lavorazione nella realizzazione di un manufatto.

Saranno protagonisti Guido Garbarino, Maria Luisa Vrani, Cristian Baroso, Monica Viglietti, Lea Gobbi, Tino Gaggero, Barbara Arto, Alberto Toby, Walter Lepra, Gabriele Resmini, Luca Pellegrino, Vincenzo Randazzo e Marcello Mannuzza, campione mondiale tornianti nel 2018 a Faenza. Gli appuntamenti estivi si concluderanno il 12, 13 e 14 settembre con l’annuale edizione di ‘Master Ceramist’, ideato da ‘The Old School’, uno dei soci de ‘U vascellu’, che si svolgerà, come in passato, ad Albisola Superiore nei locali della Scuola di Ceramica di Albisola.

Tre le categorie in gara: modellato, tornio e presepi. Fuori Albisola, l’Associazione Ceramisti sarà presente a ‘Portoni aperti’, in programma a Nove, vicino a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dal 6 all’8 settembre, e allestirà a Palazzo Ducale di Genova (con apertura dal 31 agosto all’8 settembre), una mostra a sul Futurismo, legata a quella in corso a Nervi, alla Wolfsoniana, dedicata a Ivos Pacetti. Con la nuova assegnazione della gestione della Scuola di ceramica, ‘Rti U vascellu’ può contare su nove associazioni, rispetto alle sei precedenti. Ad Associazione Ceramisti, Macachi lab, The Old School, Aps Synkronia, Asilo Balbi e Adso, tutti confermati, si sono aggiunti l’associazione Officina 900, Confartigianato Savona e il Centro formativo Futura di Confartigianato.