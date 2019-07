Bergeggi, il 14 agosto “Armageddon – Ferragosto d’Italia” alla Kava Summer Club

Reload Events, VHV Vertigo Hard Vision e Miky Events in collaborazione con i più importanti staff e organizzazioni della Liguria e non solo, presentano in data 14 Agosto 2019, la 3° edizione dell’evento: “Armageddon – Ferragosto d’Italia”.

Presso la discoteca Kava Summer Club Via Aurelia 30/r Bergeggi (SV).

L’Armageddon è un evento di musica elettronica di elevatissima visibilità siccome coinvolge artisti di caratura internazionale, molto quotati nel settore e quindi di sicuro richiamo per un pubblico giovane e non solo.

Da sempre i suddetti staff si impegna con professionalità e passione nel creare situazioni di qualità molto apprezzate dal pubblico, siccome curate in ogni dettaglio. Ciò ci permette di ottenere eccellenti risultati in termini di partecipazione e visibilità.

Gli eventi si svolgono sempre nelle migliori location del territorio Genovese e Savonese.

Infatti la Kava Summer Club è definita la disco-club più esclusiva e bella della riviera Ligure, siccome situata nell’incantevole cornice di Bergeggi, in una posizione mozzafiato completamente affacciata sul mare.

Come ogni anno promuoveremo la sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali.

Reload Events e VHV devolveranno parte dell’utile dell’incasso della serata per l’acquisto di alimenti per cani. Gli alimenti che riusciremo ad acquistare verranno donati ai canili di zona.

Nel 2016, 2017 e 2018 abbiamo devoluto parecchi quintali di alimenti, rendendo felici i gestori dei canili sempre più in difficoltà.

Inoltre per l’evento di quest’anno in collaborazione con “Unità di strada Genova” promuoveremo una campagna contro l’uso di sostanze stupefacenti sia prima che durante l’evento creando una postazione informativa.

Descrizione evento :

Quest'anno siamo giunti alla sua terza edizione... e sarà un evento rivoluzionario...

Quest'anno si raddoppia

2 stage da 12 ore di musica ciascuno

Blu stage: Techno - Progressive

Red stage: Hardstyle - Raw – Hardcore

Dj nazionali ed internazionali

Impianti super potenziati

- Bar dedicati ad ogni sala - Area VIP / privé over 30

- Area relax Ed inoltre:

Parcheggio della discoteca (300 posti disponibili)

Navetta dalla stazione di Savona (andata e ritorno)

possibilità di cenare al locale

Seguici e metti il partecipa all'evento per sapere in anteprima tutte le prossime news.

https://www.facebook.com/events/430200037728185/?ti=cl