Borghetto, musica e solidarietà grazie al concerto dei Lambertz in piazza Pelagos

Questa mattina si sono incontrati i giostrai, il segretario di Vivi Borghetto Fernando Bravo e Alessandro Lamberti, anima del gruppo locale Lambertz sul molo Marinai d'Italia.

"Vi chiederete il motivo, ed eccovi accontentati. Visto che quest'anno chi la fa da padrona è la solidarietà, i giostrai hanno deciso di voler regalare una serata in musica alla comunità borghettina ed hanno scelto una tra le serate presenti in calendario dell'associazione Vivi Borghetto che si farà in piazza Pelagos. La presenza di Alessandro Lamberti non è a caso, perchè l'evento che i giostrai vanno a "sponsorizzare" e quindi a "donare" all'intera comunità è proprio il concerto dei Lambertz che si terrà domani, domenica 21 luglio dalle ore 21,30 in piazza Pelagos. E' proprio vero che l'unione fa la forza, un grazie enorme a tutte le famiglie dei giostrai" spiegano dal comune di Borghetto Santo Spirito.