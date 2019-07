Ripristino del porfido, griglie, tombini del centro storico. Commenta in una nota il sindaco di Carcare Christian De Vecchi: "Proseguono i lavori pubblici coordinati dall'ufficio tecnico, finalizzati a mettere in sicurezza le parti di carreggiata ceduti per il passaggio veicolare".

"I disagi dei lavori in corso lasceranno spazio ad un miglioramento anche idraulico ed estetico" conclude il primo cittadino di Carcare.