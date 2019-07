C'è anche Toirano per il Jova Beach Party, il sindaco De Fezza: "Proposto un sopralluogo nell'ex cava Martinetto"

Non solo Andora per "recuperare" il Jova Beach Party saltato ad Albenga, anche Toirano è pronta a giocarsi le sue carte come spiega il sindaco toiranese Giuseppe De Fezza:

"Anche noi come Comune di Toirano, già nella giornata di ieri, alle ore 18.00 appena abbiamo saputo dell annullamento del Jova Beach Party ad Albenga, abbiamo preso contatti con la produzione per dare il nostro supporto. Abbiamo proposto un sopralluogo nell'ex cava Martinetto (anfiteatro naturale di 140.000 mq ndr) per verificare se sussistono le condizioni per un alternativa. Abbiamo già ospitato 4 serate di concerto in occasione di 'Gunbi in the Rock'. È un vero peccato per la Provincia di Savona ed il comprensorio perdere un evento di spessore come questo".