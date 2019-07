Albenga, durante il Palio sparisce la statuetta del Sacro Cuore in ricordo di Giacumìn Gandolfo

Un brutto episodio a margine della terza notte del Palio di Albenga: ignoti hanno infatti sottratto, dalla sua edicola in via Medaglie d'oro , la piccola statua del Sacro Cuore posta in ricordo di Giacumìn Gandolfo.

"Questa notte qualche idiota, probabilmente saturo di medievalsucco, ha portato via dalla sua edicola di via Medaglie d'oro la piccola statua del Sacro Cuore (di nessun valore venale) posta in ricordo del caro Giacumìn Gandolfo. Ci vergognamo per lui/loro".