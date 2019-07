Finale, rocciatrice ferita al Bric Pianarella: intervento dell'elisoccorso (FOTO)

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 9.30 per una ragazza ferita a Finale Ligure in località Bric Pianarella.

Immediato l'intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco (con una squadra del distaccamento finalese) i quali hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso Drago.

Nella zona, in via Menti Perdute, è intervenuta anche l'ambulanza della Croce Verde di Finalborgo. Per la rocciatrice è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il comunicato dei Vigili del Fuoco di Genova reparto volo :

Ancora un complicato intervento per gli uomini del reparto volo del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova.

Stamane è scattato l'allarme per un incidente alpinistico nella zona del Bric della Pianarella nel comune di Finale Ligure. Due arrampicatori di circa 30 anni, un uomo ed una donna, erano impegnati nell'ascensione di una via sul settore sinistro del Bric: la donna, per cause in via d'accertamento, è caduta per alcuni metri, rimanendo comunque vincolata alle corde di progressione. A causa del l'urto con le rocce la ragazza, che ha riportato diversi traumi, non era più in grado di proseguire nell'arrampicata ed è rimasta bloccata assieme al compagno ad un altezza di circa 70 m.