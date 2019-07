Tuffi dall'alto sul molo di Alassio: si ripetono le sfide pericolose

I tuffi dal molo di Alassio sono sempre stati argomento di discussione tanto che, per cercare di limitarne la pericolosità, in passato è stata emessa un'ordinanza nel tentativo di regolamentare la questione stabilendo norme per potersi tuffare dal trampolino - peraltro sorvegliato da un bagnino dall'11 giugno all'11 settembre (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00) - presente sul pontile.

Il caso che da qualche ora sta facendo discutere, però, riguarda qualcosa di diverso: alcune foto pubblicate sulla pagina social "Sei di Alassio se", infatti, ritraggono dei ragazzi intenti a tuffarsi addirittura da una struttura ben diversa e molto più rischiosa del trampolino.

In molti, sottolineando i pericoli generati da tale azione, auspicano maggior severità nei controlli: il rischio è quello di ritrovarsi poi a fare i conti con brutti infortuni o addirittura qualcosa di peggio.