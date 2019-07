L’AS Foce Sanremo domina la Borgo by Night Running di Finalborgo

Ieri, sabato 20 luglio, quasi 250 Runners al via della settima edizione della Borgo by Night Running a Finalborgo, uno dei Borghi più belli d’Italia, gara non competitiva di 5 km circa.

Serata calda, percorso suggestivo tra le Mura del Borgo e veloci tratti esterni con passaggio nella Strada Romana e salita su fin quasi a Castel San Giovanni. Partenza e arrivo dalla bellissima Piazza Porta Testa, all’ingresso delle Mura medievali.

E serata targata AS Foce Sanremo con i successi, assoluto e di prima donna, rispettivamente di Daniele Carlini che ha chiuso, allo sprint, in 17.28 e Miriam Bazzicalupo in 19.31.

Tra gli assoluti Carlini ha avuto la meglio allo sprint su Alessandro Benati, Atletica Cogne, in 17.20 e Matteo Cafiero della Valtanaro in 17.46. Tra le donne secondo posto per Anna Alessandra Trasino della Sandro Calvesi in 20.22 e terzo per Camilla Valsecchi Ratto della Atletica Lecco Colombo Costruzioni in 21.02.

Nelle categorie successi per Condio, Rubagotti, Rampa, Simonetta e Lazzaro in campo maschile e Volpi, Ancuta, Marchisio e Bologna in campo femminile.

Un ringraziamento particolare al Comune di Finale Ligure, alla Polizia Municipale, a AIB Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Polisportiva del Finale, Associazione Nazionale Carabinieri e Finalborgo.it Ai ns Sponsor Fondocasa, Giovannacci Caffè e Casanova Acque Minerali ed Alisea, alle splendide attività di Finalborgo.it per i due pacchi dono, alla Gelateria Bar Centrale per le maglie, a Ciro e Gabriella, Salumeria Chiesa, Monica Idee Regalo, U Panate’ du Burgu dei F.lli Cassullo, Ristorante ai Torchi, Spaghetteria Sotto il Santo, Macelleria Daniela di Varigotti e Bagni Lido di Borgio Verezzi per i premi. Ai meravigliosi Angels A.S.D. RunRivieraRun, società organizzatrice dell’evento.

Classifica su www.runrivierarun.it e foto su www.eventosportivo.com Prossima Tune-Up, la quarta, la Marina Classic a Loano il 17 agosto alle ore 20.