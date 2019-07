Savona, un centinaio i fedeli che hanno atteso al Santuario l'arrivo della Reliquia di Santa Bernadette

Erano centinaia i fedeli che questa mattina hanno atteso al Santuario di Savona l’arrivo della Reliquia di Santa Bernadette, sbarcata nella notte al porto di Livorno dopo alcune tappe in Sardegna.

Accompagnata su un mezzo Unitalsi, è stata accolta dalle autorità e dai volontari di alcune associazioni di volontariato che operano sul territorio. Il pellegrinaggio di fedeli è stato continuo per tutta la giornata.

Domani, lunedì 22 luglio, sono molti gli appuntamenti fissati: al mattino, dalle 8.30 alle 12.00 le Sante Reliquie e la Statua Pellegrina di NS di Lourdes saranno accolti nella Chiesa di san Domenico a Varazze, per raggiungere poi l’ospedale S. Paolo di Savona alle ore 15.00 dove verrà recitato un rosario e, a seguire, celebrata la Santa Messa con diretta nazionale di Radio Maria.

Alle 20.00 il Santo Reliquiario sarà accolto nelle chiesa di S. Raffaele in porto a Savona sino alle ore 23.00, mentre la santa Effige di NS di Lourdes partirà per il secondo rosario itinerante in programma: ore 20.15 Chiesa San Giovanni Battista a Vado Ligure, ore 21.00 san Lorenzo a Quiliano e ore 21.25 Chiesa Santo Spirito a Zinola.

Come annunciato dal Presidente Unitalsi Marco Romano, questa seconda giornata di pellegrinaggio sarà concentrata su un’altra frase della Santa: “Colui che ama fa tutto senza fatica oppure ama la sua fatica”.