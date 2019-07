Finale, non si ferma all'alt della polizia locale: denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza

Non si ferma all'alt della polizia municipale di Finale Ligure e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza.

È accaduto intorno alle 2,30 di domenica notte, quando una pattuglia della municipale finalese ha intimato a un automobilista in transito sull'Aurelia di fermarsi. Anziché accostare, però, il veicolo ha aumentato la velocità in direzione ponente, con l'equipaggio della polizia municipale che si è messo all'inseguimento.

Raggiunto nei pressi del confine con Borgio Verezzi, il conducente è stato deferito all'autorità giudiziaria per resistenza e guida in stato di ebbrezza. L'automobile, che circolava senza copertura assicurativa, è stata posta sotto sequestro.