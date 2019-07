Lettera al direttore: "Auto parcheggiate sul bordo strada a Alassio, ci vogliono controlli"

Un nostro lettore, Dario G., ha scritto in redazione lamentando una particolare situazione verificata nel comune di Alassio, di seguito la lettera:

"Da un po' di tempo noto sulla passeggiata Grollero per poi uscire da via Torino, delle macchine come ieri parcheggiate sul bordo strada a 10 metri dalla spiaggia e lasciate li oltre 4 ore con un biglietto di scarico merci di un albergo per poi vedere salire tranquillamente una signora che fatti i suoi comodi è passata in via Torino per poi immettersi in via Dante, figuratevi come si è dovuta districare a zig zag in mezzo a centinaia di persone. Altro caso, una Mercedes fiammante sempre angolo budello di via Torino che aspettava un signora che fatta la spesa è salita e sono andate via, ricordiamo che in questi tratti esiste lo ztl sino alle 11 del mattino. Non voglio fare polemiche ma forse qualcuno dovrebbe ricordarsi dell'attentato di Nizza e non prendere sottogamba questi fatti senza dimenticare le gimcane di questi in mezzo a centinaia di persone in particolare bambini. Con la presente non voglio essere polemico però in questi casi zero tolleranza".