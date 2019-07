Andora, il 26 luglio la presentazione del libro “Cornici della mia vita” di Erica Villa

Venerdì 26 luglio, ad Andora, la rassegna “L’Autore racconta” propone l’incontro con Erica Villa che presenta il suo ultimo libro “Cornici della mia vita”. Appuntamento alle ore 21.30, in via Aurelia nello spazio antistante la libreria Squilibri. Ingresso libero.

Erica Villa, scrittrice ed atleta, divenuta famosa per le sue gare di corsa in carrozzina “speciale” (appositamente realizzata per l’impegno agonistico), ha scritto “Senza Confini”, Vita di Sghirbia” e “Leggimi Dentro”, che hanno riscosso un notevole successo di pubblico, per la qualità dei racconti, dello stile e dell’esperienza personale.

Una scrittrice che vuol dimostrare che la disabilità non è un limite e, pur nelle ovvie difficoltà, può diventare motivo di una grande sfida umana e personale.

“L’intelligenza, la sensibilità e la grinta di Erica Villa sono davvero notevoli, e sono certamente di insegnamento per tutti” - dicono gli organizzatori dell’incontro.