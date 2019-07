Meteo, tornano a salire le temperature nel savonese: Onzo Ponterotto la località più calda con 33.7°

Giornata soleggiata in Liguria tranne transiti nubi alte che hanno in alcune zone parzialmente offuscato il cielo. I venti sono orientati dai quadranti meridionali, generalmente deboli mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura dell'acqua che ha toccato anche i 27 gradi.

Massime in aumento, come previsto, in particolare nelle zone interne della regione. La località più calda è stata Riccò del Golfo (La Spezia) con 36.7, seguita da Pian dei Ratti (Genova) con 35.2 e da Padivarma (La Spezia) con 35.0. Nel savonese 33.7 a Onzo Ponterotto, nell'imperiese 33.1 a Pieve di Teco.

In rialzo anche le minime notturne con il valore più basso, 12.5, registrato a Pratomollo (Genova). Queste, invece, le minime più elevate per provincia: Alassio (Savona) 23.6, Sanremo (Imperia) 23.1, Corniolo (La Spezia) 22.7, Camogli (Genova) 22.5.

Queste le massime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 30.7, Savona Istituto Nautico 30.2, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 28.6 e La Spezia 29.8.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni del Centro Meteo Arpal che trovate anche in forma video QUI:

domani, martedì 23 luglio : sereno o poco nuvoloso con qualche lieve e temporanea velatura. Nelle ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con possibili isolati rovesci o temporali, non si escludono brevi e isolati sconfinamenti sulla costa in particolare di Centro-Levante. Ulteriore lieve aumento delle temperature, sensazione di afa lungo le coste. Venti: deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste, deboli settentrionali sui rilievi in attenuazione fino a deboli variabili. Mare: poco mosso o quasi calmo. Umidità: su valori medi. Segnalazioni di Protezione civile: condizioni di disagio fisiologico per caldo. Temperature in aumento.