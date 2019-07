L'attore Matthias Martelli torna a Peagna

Mercoledì 24 Luglio 2019 a Peagna al Teatro C. Vacca, torna Matthias Martelli.

Dopo la “folgorazione” con il “Mercante di Monologhi” (Peagna- Stagione 2017) e il successo trionfale di “Il primo miracolo di Gesù bambino” (Peagna- Stagione 2018), torna – attesissimo - Matthias Martelli con il suo nuovo spettacolo “Nel nome del dio Web”, regia di Matthias Martelli e Alessia Donadio, produzione di Teatro Ragazzi e Giovani Onlus Torino.

Connettività o collettività? Questo è il problema.. Oggi il web è ormai venerato come un nuovo dio, qualcosa di irrinunciabile senza cui la vita dell’uomo contemporaneo pare totalmente impensabile. Ma la connessione continua è davvero così indispensabile? E cosa perdiamo chiudendo le nostre vite nel mondo virtuale? E poi, siamo davvero più connessi fra noi? Siamo davvero più liberi? Un attore, un giullare contemporaneo, porta il pubblico in un viaggio nel regno del dio web, di cui tutti siamo ormai fedeli sudditi.

Solo sulla scena, l’attore-giullare interpreta diversi personaggi: fra tutti Don Iphone, sacerdote delle nuove tecnologie, che mette in scena una cerimonia in cui i nuovi idoli sono il web, facebook, instagram, selfie, il wireless e tutte le principali figure legati alla rete.

Lo spettatore, trasportato da un vortice di risate e poesia, si troverà così di fronte personaggi folli, così folli da sembrare reali. Senza negare gli aspetti vantaggiosi delle nuove tecnologie e di tutto ciò che si può fare grazie ad esse, lo spettacolo vuole far riflettere, in chiave teatrale ironico-satirica, sull’abuso che ne stiamo facendo, perennemente in preda ad una vera e propria dipendenza dalla connessione Internet.

Con la speranza che si torni a considerare la comunità reale prima di quella virtuale e porre attenzione alla collettività piuttosto che alla connettività . La voce critica, propria dell’artista, assieme ad una dissacrante comicità e al gusto irriverente dello sberleffo, sono i tratti caratteristici di questo giovane attore-autore.

Diplomato al Liceo Classico, laurea in Storia, diplomato alla Performing Arts University di Torino, si forma con maestri quali Dario Fo, Philip Radice, Michel Margotta, Eugenio Allegri. Nei suoi spettacoli recupera tutti gli elementi tipici della satira e della tradizione giullaresca del teatro popolare, reinterpretandoli in chiave moderna.

Il suo spettacolo comico-satirico “Il Mercante di Monologhi”, ispirato alla lezione dei giullari e della Commedia dell’arte, effettua oltre 250 repliche in festival e teatri di tutta Italia, facendo man bassa di premi prestigiosi.

Nel 2016 inizia il progetto di riportare in scena “Mistero Buffo” di Dario Fo, avvalendosi della regia di Eugenio Allegri. Dopo il permesso concesso dal Maestro Fo, parte un percorso che porterà alla prestigiosa coproduzione dello spettacolo da parte di Teatro Stabile di Torino e Teatro della Caduta, che lo vedrà protagonista assoluto solo in scena.

Nel 2017 "Il Mercante di Monologhi" è protagonista al Torino Fringe Festival con 8 sold-out e oltre 800 spettatori. Sempre nel 2017 "Il Mercante di Monologhi" viene inserito dal sito Media&Sipario nella Top Ten dei migliori spettacoli dell'anno. Nel 2018 insieme ad Eugenio Allegri sarà a Londra a rappresentare l’eccellenza del teatro italiano. Nel 2018 pubblica il suo secondo libro “ T'amo aspettando il contraccolpo”, una raccolta di poesie comico - satiriche, edito da Miraggi Edizioni.