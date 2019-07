Carcere in Val Bormida, Lambertini: "Interessati, ma nulla di concreto al momento"

Carcere in Val Bormida. Dopo l'idea lanciata in questi giorni di realizzare la nuova casa circondariale della Provincia di Savona nell'ex sito Acna di Cengio, la nostra redazione ha contattato anche il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.

Come noto, anche il Comune cairese aveva espresso tempo fa il proprio interesse per ospitare il penitenziario.

"Fino a quando non arriverà qualcosa di concreto. Una proposta seria da un soggetto con cui interagire che ci dirà 'questo è il finanziamento, presentateci un progetto e facciamo una gara', preferisco rimanerne fuori" commenta il primo cittadino Lambertini.