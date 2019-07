Regione, Rossetti (Pd): "Troppo pochi i 500 nuovi Oss previsti da Sonia Viale"

Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd ligure, commenta le ultime scelte presentate dalla maggioranza della Regione in termini di Sanità: "L’assessore Viale, evidentemente, non sa cosa succeda nella sanità ligure. Perché a una mia interrogazione con risposta scritta sul concorso tanto atteso per operatori socio sanitari ha risposto che la selezione partirà entro fine anno, senza menzionare ciò che sta succedendo in Liguria.

Le Asl, infatti, in carenza di personale chiamano gli oss direttamente dal collocamento, assumendo per titolo e per Isee: ci ha provato recentemente l’Asl 2, solo per fare un esempio, ma poi – fortunatamente – l’Azienda ha ritirato il bando in autotutela. È bene ricordare che gli oss chiamati attraverso il collocamento vengono assunti con una categoria inferiore (b) a quella prevista nel contratto della sanità per gli operatori sociosanitari (b2). In Consiglio Regionale i sindacati avevano portato i lavoratori di KCS, che opera presso l’istituto Brignole con un livello b invece che b2 e che il tribunale pare abbia recentemente obbligato la stessa azienda a inquadrare gli oss in b2.