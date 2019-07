Sanità, il vicepresidente Viale: "In tre anni assumeremo ben oltre 500 Oss"

“Non replico agli insulti personali. Ma tranquillizzo i cittadini e gli operatori sui contenuti. Vedo che la sinistra sta preparandosi ad una campagna elettorale creando preoccupazioni e paure ai cittadini: una volta sulla rottura di apparecchi mai rotti, una volta sulla insufficienza dei posti a concorso degli Oss e così via. Vorrà dire che dedicheremo qualche minuto della giornata a smentire le loro dichiarazioni. Per il resto, stiamo facendo ciò che in dieci anni la sinistra non ha mai fatto”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale replica al consigliere Pd Rossetti in merito al concorso per operatori socio sanitari.

Dal punto di vista tecnico, la vicepresidente Viale spiega che “una base di 500 posti a concorso è più che sufficiente, perché per questo concorso, che riguarda la categoria del personale tecnico professionale direttamente addetto all'assistenza, la graduatoria sarà valida anche per gli idonei. Questo perché la Legge di bilancio dello scorso anno lo consente per tutti i concorsi il cui bando sia stato approvato entro il 31 dicembre 2019. In questo modo potremo assumere, in tre anni, ben oltre 500 Oss”.