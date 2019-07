Nella Diocesi Savona-Noli le reliquie di Bernadette

Prosegue la tappa nella Diocesi Savona-Noli della peregrinatio europea delle reliquie di santa Bernadette Soubirous. L’iniziativa è realizzata soprattutto grazie all’impegno e alla dedizione della sezione locale di Unitalsi, e questa savonese sarà peraltro l’unica sosta ligure del cammino promosso nel nostro continente dal Santuario di Lourdes in occasione del 175° della nascita e del 140° della morte della santa.

Il viaggio delle reliquie di santa Bernadette, in questa occasione guidate dalla statua Pellegrina della Madonna di Lourdes, è iniziato il 27 aprile e terminerà il prossimo 22 agosto dopo aver toccato 34 diocesi di tutta Italia tra cui appunto Savona-Noli dove sono giunte ieri, accolte accolte al Santuario di N.S. della Misericordia dal vescovo Calogero Marino.

Oggi, lunedì 22 luglio, dopo la tappa nel convento di san Domenico Varazze, dalle 15 le reliquie saranno nella cappella dell’ospedale San Paolo di Savona (collegamento in diretta con Radio Maria). Alle 20 (e fino alle 23) appuntamento nella chiesa di san Raffaele al porto e Rosario itinerante alle 20.15 in san Giovanni Battista a Vado Ligure, alle 21 in san Lorenzo a Quiliano e alle 21.45 nella parrocchia di Santo Spirito e Immacolata concezione a Zinola.

Il programma proseguirà domani, martedì 23 alle 9 nella chiesa della Santissima Annunziata a Spotorno, poi alle 15 nel Centro Vada Sabatia a Vado e quindi nel Duomo si N.S. Assunta a Savona con la Messa alle 18. A seguire esposizione delle reliquie fino alle 23. Il Rosario itinerante si terrà nelle parrocchie savonesi di san Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà (ore 20), san Paolo in corso Tardy & Benech (20.45) san Francesco Da Paola in piazza Bologna (21.30), san Filippo Neri nel quartiere Valloria (22.15).

Infine mercoledì 24 luglio appuntamento ancora dalle 9 in Cattedrale dove alle 10.30 sarà celebrata la Messa di chiusura della peregrinatio presieduta dal vescovo Marino mentre alla sera, alle 21, nella chiesa della Santissima Trinità alla Chiavella, il Teatro Minimo di Bergamo porterà in scena “In Nome Della Madre” testo di Erri De Luca. “Un evento unico, che ci riempie d’orgoglio e che vedrà coinvolta la nostra 2 comunità e numerosi pellegrini da tutta la regione” spiega a Il Letimbro Marco Romano presidente dell’Unitalsi savonese. Le reliquie della santa ripartiranno poi alla volta di Torino.